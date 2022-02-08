Новости 8 февраля: новые услуги в Дії, новые области в "красной" зоне

Прописка, справка о несудимости и техпаспортах: какие услуги появились в Действии; в "красную" зону переходят еще три области — актуальные новости 8 февраля.

Об обновлении Дії

В Дії появится ряд новых услуг, включая изменение места регистрации и справку о несудимости. Также Дія тестирует работу цифровых пенсионных удостоверений и подачу документов на регистрацию брака.

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С 8 февраля в Украине начинает работать специальный правовой режим "Дія.City", разработанный для развития IT-отрасли. Во время своего выступления президент Владимир Зеленский рассказал, что благодаря "Дія.City" доля ИТ в ВВП Украины вырастет с 4% до 10%, а доходы - до 16,5 млрд долларов.

Кроме того, все вакцинированные граждане Украины старше 60 лет получат от государства смартфон и льготный тариф на интернет. Большую часть проекта хотят реализовать в этом году – всего смартфоны смогут получить 8,5 млн. граждан.

О "красной" зоне

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На территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей с 11 февраля будет действовать "красный" уровень эпидопасности. Сейчас в Украине в красной зоне только Ивано-Франковская и Ровенская области.

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