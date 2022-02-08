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УЕФА согласилась на требование России расследовать кричалки украинских фанатов на матче Евро-2022

Вторник, 8 февраля 2022, 23:42
Фото: Украинская ассоциация футбола

УЕФА проведет дисциплинарное расследование касательно поведения украинских болельщиков на матче Украина – Россия в полуфинале чемпионата Европы по футзалу в Амстердаме.

Источник: пресс-служба УЕФА

Детали: Расследование будет проводить специально назначенный инспектор по этике и дисциплине.

Ранее Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой наказать фанатов украинской сборной.

В заявлении РФС говорится, что кричалки украинских болельщиков содержали оскорбления в адрес российских спортсменов, разжигали ненависть по национальному признаку и, среди прочего, содержали призывы к убийству российских граждан".

Что было раньше: 4 февраля в Амстердаме в полуфинале Евро-22 по футзалу украинская сборная минимально проиграла россиянам. Во время матча болельщики как могли поддерживали сборную – пели гимн, "Красную руту", а также известную кричалку о Путине. Их даже просили прекратить.

Украинская правда
Темы: УЕФАспортфутболРосcия


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