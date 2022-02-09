Умер украинский режиссер Геннадий Тарасуль

На 88-м году жизни не стало украинского кинорежиссера и сценариста Геннадия Тарасуля.

Источник: Одесское отделение НСКУ в facebook

Дословно: " Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды – "Легенда Одесской киностудии", которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы Черноморского Голливуда".

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Детали: Дебютировал Тарасуль как второй режиссер работой с Кирой Муратовой над фильмом "Короткие встречи".

Также был вторым режиссером в фильмах: "Случай из следственной практики", "Долгие проводы", "Фантазии Веснухина", "Тепло родного дома", "Действуй по обстоятельствам!" и др.

Написал сценарии к фильмам: "Ответная мера", "Долгая память", "Мгновение любви" и др.

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Кроме того, сыграл эпизоды в картинах Киры Муратовой "Настройщик", "Мелодия для шарманки".