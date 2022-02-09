Оккупанты разместили за линиями отвода гаубицы и пушку – ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военную технику, размещенную оккупантами на Донбассе с нарушением линий отвода или вне выделенных мест хранения вооружения.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: Миссия зафиксировала 16 гаубиц и 1 противотанковую пушку, размещенные с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, в частности:

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на полигоне возле н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка)

аэродроме вблизи н. п. Победное (19 км к югу от Луганска).

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ обнаружила также