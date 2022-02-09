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Главные новости вторника и ночи: ответы Зеленского Путину и Лукашенко, обращение Ющенко

Среда, 9 февраля 2022, 07:00
Главные новости вторника и ночи: ответы Зеленского Путину и Лукашенко, обращение Ющенко
фото: офіс президента

Зеленский ответил Путину и Лукашенко; Ющенко обратился к украинцам – актуальные новости 8 февраля и ночи.

Об ответах Зеленского

Президент Владимир Зеленский ответил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко на угрозы перекрытия электроэнергии в случае войны и напомнил, что от отмены торговли между странами пострадает именно Беларусь.

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Президент Владимир Зеленский, реагируя на слова президента РФ Владимира Путина, заявил, что терпение Украины является признаком проявления мудрости.

Об обращении Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко призвал украинцев к единению перед внешними вызовами, стоящими перед нашим государством.

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийПутинЛукашенкоЮщенко
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