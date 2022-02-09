Главные новости вторника и ночи: ответы Зеленского Путину и Лукашенко, обращение Ющенко

Зеленский ответил Путину и Лукашенко; Ющенко обратился к украинцам – актуальные новости 8 февраля и ночи.

Об ответах Зеленского

Президент Владимир Зеленский ответил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко на угрозы перекрытия электроэнергии в случае войны и напомнил, что от отмены торговли между странами пострадает именно Беларусь.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на слова президента РФ Владимира Путина, заявил, что терпение Украины является признаком проявления мудрости.

Об обращении Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко призвал украинцев к единению перед внешними вызовами, стоящими перед нашим государством.

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