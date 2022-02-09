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Три военных корабля России вошли в Черное море, еще три – на подходе

Среда, 9 февраля 2022, 09:06
Три военных корабля России вошли в Черное море, еще три – на подходе
Фото Думской

Ночью 9 февраля три больших десантных корабля 71 бригады Балтийского флота России вошли в Черное море.

Источник: Думская

Детали: Десантные корабли "Калининград", "Минск" и "Королев" прошли в черноморские воды около полуночи.

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Фото Думской 

Еще три корабля Северного флота РФ – "Петр Моргунов", "Георгий победоносец" и "Оленегорский горняк" – должны войти в Черное море 9 февраля.

Что было раньше: 8 февраля Минобороны РФ сообщило, что отряд больших десантных кораблей Военно-морского флота России начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы, чтобы принять участие в военно-морских учениях в Черном море.

Сообщалось, что в январе-феврале 2022 года во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ.

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Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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