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Большинство европейцев считают вероятной войну между РФ и Украиной в этом году

Среда, 9 февраля 2022, 11:04
Большинство европейцев считают вероятной войну между РФ и Украиной в этом году
фото: getty images

Большинство европейцев считают очень вероятной или вероятной войну между Украиной и Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса European Council on Foreign Relations (ECFR) для Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

В опросе приняли участие жители Польши, Германии, Франции, Италии, Швеции, Финляндии и Румынии.

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Наиболее пессимистично настроены поляки – 73% опрошенных считают войну очень вероятной или достаточно вероятной.

В Румынии войны ожидают 64% опрошенных, в Италии и Франции – 51%, в Германии – 52%, в Швеции – 55%. Только в Финляндии войну считают вероятной менее половины респондентов – 44%.

Это перелом в состоянии западного общественного мнения по сравнению с предыдущими актами агрессии со стороны России, включая нападения на Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году. Тогда доминирующим было легкомысленное отношение к Москве, что привело к относительной мягкой реакции правительств, и сейчас может быть иначе.

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В ответ на вопрос о том, должна ли конкретная страна прийти на помощь Украине в случае российского вторжения, мнение большинства опрошенных разделилось, однако многие выступают за солидарность с Киевом. Это 65% поляков, 43% шведов и французов, 41% немцев, 40% румын и 37% итальянцев, но только 20% финнов.

В ответ на вопрос, стоит ли поддержка Украины экономических потерь для родной страны, утвердительно ответил 61% поляков, 47% шведов, по 42% румын и итальянцев, 40% финнов, 35% немцев и 31% французов.

При этом достаточно значительная часть европейцев считает, что война может дойти и до их собственных стран. Сразу 77% поляков опасаются военной интервенции на Висле со стороны России. Кроме того, 62% румын также испытывают беспокойство по поводу действий российской армии в собственной стране, 51% немцев, 48% итальянцев, 47% финнов и французов и 45% шведов.

"И даже если такие суждения кажутся преувеличенными или даже спровоцированными определенной паникой, это означает, что отныне Запад будет очень бдительным к действиям Кремля. Конечно, Путин не ожидал такой реакции", - отмечает издание.

Темы: РосcияУкраинаопросЕвропа
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