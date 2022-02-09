В Украину идет потепление, местеми пройдет дождь со снегом

В ближайшие сутки на Украине ожидается небольшое потепление, местами дождь со снегом.

Источник: синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр в Facebook

Прямая речь Диденко: "В четверг в Украине будет теплая погода. Температура воздуха в течение дня составит +5+10 градусов! На Западе и Юге местами даже до +12 градусов. Чуть холоднее будет на востоке и северо-востоке Украины +2+5 градусов. Ветер ожидается с юго-запада, запада, умеренный, местами сильные порывы (кроме южной части)".

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Детали: В ближайшую ночь на Западе и Севере, днем ​​– в восточных областях и в Днепропетровской области мокрый снег и дождь, на остальной территории Украины – без существенных осадков.

Скриншот с meteo.gov.ua

В Киеве 10 февраля ночью небольшой дождь, 0-3 градуса тепла, днем ​​преимущественно сухо, около +7 градусов, порывистый ветер.