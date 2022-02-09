Харьковчанина угрозами заставили шпионить для российских спецслужб

Контрразведчики Службы безопасности в Харьковской области разоблачили местного жителя, завербованного российскими спецслужбами.

Источник: СБУ

Детали: Привлекли к "сотрудничеству" харьковчанина при заработках в России, применяя "угрозы и психологическое давление".

От него потребовали собирать и передавать российским кураторам актуальную информацию в области обороны. В частности, сведения о военных объектах в Харьковской области, их дислокации, численности, личном составе, вооружении, системе охраны и обороны.

Россияне требовали шпионить из-за "угроз репрессиями" в отношении оставшихся в РФ родственников украинца.

СБУ сообщает, что смогла предотвратить передачу сведений россиянам.

Дело было открыто по статье "Государственная измена в форме шпионажа".