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Харьковчанина угрозами заставили шпионить для российских спецслужб

Среда, 9 февраля 2022, 12:52
Харьковчанина угрозами заставили шпионить для российских спецслужб
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА СБУ

Контрразведчики Службы безопасности в Харьковской области разоблачили местного жителя, завербованного российскими спецслужбами.

Источник: СБУ

Детали: Привлекли к "сотрудничеству" харьковчанина при заработках в России, применяя "угрозы и психологическое давление".

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От него потребовали собирать и передавать российским кураторам актуальную информацию в области обороны. В частности, сведения о военных объектах в Харьковской области, их дислокации, численности, личном составе, вооружении, системе охраны и обороны.

Россияне требовали шпионить из-за "угроз репрессиями" в отношении оставшихся в РФ родственников украинца.

СБУ сообщает, что смогла предотвратить передачу сведений россиянам.

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Дело было открыто по статье "Государственная измена в форме шпионажа".

Украинская правда
Темы: ХарьковшпионажРосcия
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