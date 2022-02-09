ДТП с Трухиным: полицейские на допросе не говорили о взятке – ГБР
Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что на допросе полицейские сказали, что лично не получали предложения взятки от народного депутата Александра Трухина после ДТП с его участием.
Источник: Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 9 февраля
Прямая речь Сухачева: "8 февраля повторно были допрошены другие сотрудники полиции, которые были на месте ДТП…
Что касается возможного предложения предоставления Трухиным неправомерной выгоды – во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им денежные средства в качестве неправомерной выгоды не предлагали".
Детали: Сухачев также рассказал, что 7 февраля повторно был допрошен патрульный Сергей Петрик, видео из нагрудной камеры которого опубликовала "Украинская правда". Его спрашивали об обстоятельствах осуществления видеозаписи на месте аварии и о хранении этой записи.
В общем, по словам директора ГБР, относительно ДТП с участием Трухина допросили 12 человек – участников и свидетелей происшествия.
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Предыстория:
- "Украинская правда" получила в свое распоряжение видео с боди-камеры патрульного Сергея Петрика, который первым прибыл на оформление ДТП на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. Согласно видео, несколько свидетелей отметили, что за рулем автомобиля-виновника ДТП был нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин (был одет в темно-синий костюм – ред). Сам нардеп это отрицал и отметил, что водителем был мужчина в красной футболке.
- По словам патрульного, у нардепа были признаки алкогольного опьянения. Как свидетельствует запись, Трухин пытался скрыться с места происшествия и предлагал правоохранителям взятку за то, чтобы "они его не видели".