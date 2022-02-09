Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДТП с Трухиным: полицейские на допросе не говорили о взятке – ГБР

Среда, 9 февраля 2022, 14:40
Алексей Сухачев. Фото ГБР

Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что на допросе полицейские сказали, что лично не получали предложения взятки от народного депутата Александра Трухина после ДТП с его участием.

Источник: Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 9 февраля

Прямая речь Сухачева: "8 февраля повторно были допрошены другие сотрудники полиции, которые были на месте ДТП…

Что касается возможного предложения предоставления Трухиным неправомерной выгоды – во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им денежные средства в качестве неправомерной выгоды не предлагали".

Детали: Сухачев также рассказал, что 7 февраля повторно был допрошен патрульный Сергей Петрик, видео из нагрудной камеры которого опубликовала "Украинская правда". Его спрашивали об обстоятельствах осуществления видеозаписи на месте аварии и о хранении этой записи.

В общем, по словам директора ГБР, относительно ДТП с участием Трухина допросили 12 человек – участников и свидетелей происшествия.

Читайте также: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

От зятя партнера Коломойского до "слуги народа". Кто такой Александр Трухин, ДТП с которым пытаются замять

Система будет серьезнее работать над тем, чтобы ее преступления не узнали: Обсуждаем ДТП с Трухиным

Предыстория: 

  • "Украинская правда" получила в свое распоряжение видео с боди-камеры патрульного Сергея Петрика, который первым прибыл на оформление ДТП на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. Согласно видео, несколько свидетелей отметили, что за рулем автомобиля-виновника ДТП был нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин (был одет в темно-синий костюм – ред). Сам нардеп это отрицал и отметил, что водителем был мужчина в красной футболке.
  • По словам патрульного, у нардепа были признаки алкогольного опьянения. Как свидетельствует запись, Трухин пытался скрыться с места происшествия и предлагал правоохранителям взятку за то, чтобы "они его не видели".

Ирина Балачук, УП
Темы: ТрухинГБРДТП


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
Трухин
"ДТП Трухина": ДНК-экспертиза завершилась в ноябре, но теперь ГБР понадобилась новая
Глава Нацполиции о Трухине: Это обычное ДТП, к видео с боди-камер имели доступ до 100 человек
Патрульный Петрик рассказал детали допроса относительно ДТП с Трухиным
Последние новости
17:16
Путин опять захотел гарантий, что Украину не примут в НАТО: как можно быстрее и мирными средствами
17:09
Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу
17:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"
17:05
КГГА обновила адреса укрытий и бомбоубежищ
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
Все новости...