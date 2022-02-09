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Оккупанты повредили известную культурную достопримечательность в Крыму

Среда, 9 февраля 2022, 14:23
Оккупанты повредили известную культурную достопримечательность в Крыму
фото со страницы Денисовой

Во время так называемой "реставрации" российских оккупантов и на стене Ханского дворца в Бахчисарае появилась большая трещина.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Прямая речь Денисовой: "Страна-оккупант РФ продолжает грубо нарушать международное право путем уничтожения культурного наследия коренного населения Крыма.

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Большая трещина появилась на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае во время проведения так называемой "реставрации". Эта памятка включена в Предыдущий список для внесения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО".

Детали: Денисова напомнила, что законы и обычаи ведения войны запрещают государству-оккупанту присваивать и уничтожать культурные ценности, исторические памятники.

Также она отметила, что Россия насильственно методами навязывает свою культурную политику на территории временно оккупированного Крыма, лишая коренное население культурного права, самобытности и традиций.

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Омбудсмен обратилась по этому поводу в ЮНЕСКО.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcиякультура
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