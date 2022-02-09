"ДТП Трухина": ДНК-экспертиза завершилась в ноябре, но теперь ГБР понадобилась новая

В резонансном деле о ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина генно-молекулярная экспертиза была завершена в ноябре 2021 года, но сейчас следствию нужны "дополнительные меры".

Источник: заседание комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности 9 февраля

Детали: ДНК-экспертиза должна помочь выяснить, кто находился за рулем автомобиля в момент ДТП. Директор ГБР Алексей Сухачев попросил общество "не спекулировать на теме продолжительности расследования", мол, со времени ДТП прошло 5 месяцев, а расследование подобных дел может занять до года. Кроме этого, расследование УП осветило новые факты, требующие дополнительной проверки.

Прямая речь главы комитета Сергея Ионушаса: "Насколько я правильно понял, не было сведений у ГБР до того, как была распространена информация Украинской правдой, что уже после того, как произошло ДТП, господин Трухин открывал дверь, касался определенных предметов на водительском (сидении – ред.) .) и потому это может иметь значение для дальнейшего расследования".

Прямая речь главы ГБР Алексея Сухачева: "Вы вполне правы. Потому что указанная экспертиза была закончена 26 ноября 2021 года, но с учетом новых обстоятельств следствие нуждается в дополнительных мерах, в том числе назначении дополнительной экспертизы...

Генно-молекулярная экспертиза, она долговременная, мы ее уже провели… но, наверное, мы будем ее переназначать. Поэтому не могу сказать о сроках окончания досудебного расследования, но практика такова, что расследование длится до одного года".

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