"ДТП Трухина": ДНК-экспертиза завершилась в ноябре, но теперь ГБР понадобилась новая
В резонансном деле о ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина генно-молекулярная экспертиза была завершена в ноябре 2021 года, но сейчас следствию нужны "дополнительные меры".
Источник: заседание комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности 9 февраля
Детали: ДНК-экспертиза должна помочь выяснить, кто находился за рулем автомобиля в момент ДТП. Директор ГБР Алексей Сухачев попросил общество "не спекулировать на теме продолжительности расследования", мол, со времени ДТП прошло 5 месяцев, а расследование подобных дел может занять до года. Кроме этого, расследование УП осветило новые факты, требующие дополнительной проверки.
Прямая речь главы комитета Сергея Ионушаса: "Насколько я правильно понял, не было сведений у ГБР до того, как была распространена информация Украинской правдой, что уже после того, как произошло ДТП, господин Трухин открывал дверь, касался определенных предметов на водительском (сидении – ред.) .) и потому это может иметь значение для дальнейшего расследования".
Прямая речь главы ГБР Алексея Сухачева: "Вы вполне правы. Потому что указанная экспертиза была закончена 26 ноября 2021 года, но с учетом новых обстоятельств следствие нуждается в дополнительных мерах, в том числе назначении дополнительной экспертизы...
Генно-молекулярная экспертиза, она долговременная, мы ее уже провели… но, наверное, мы будем ее переназначать. Поэтому не могу сказать о сроках окончания досудебного расследования, но практика такова, что расследование длится до одного года".
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Предыстория:
- "Украинская правда" получила в свое распоряжение видео с боди-камеры патрульного Сергея Петрика, который первым прибыл на оформление ДТП на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. Согласно видео, несколько свидетелей отметили, что за рулем автомобиля-виновника ДТП был нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин (был одет в темно-синий костюм – ред). Сам нардеп это отрицал и отметил, что водителем был мужчина в красной футболке.
- По словам патрульного, у нардепа были признаки алкогольного опьянения. Как свидетельствует запись, Трухин пытался скрыться с места происшествия и предлагал правоохранителям взятку за то, чтобы "они его не видели".