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Джелял будет получать стипендию, пока будет находиться в российском плену

Среда, 9 февраля 2022, 15:23
Джелял будет получать стипендию, пока будет находиться в российском плену
НАРИМАН ДЖЕЛЯЛ, ФОТО ELIMAZ QIRIMLI С FACEBOOK

На заседании Кабинета министров поддержали инициативу президента по назначению государственной стипендии имени Левко Лукьяненко крымскому политзаключенному Нариману Джелялу.

Источник: Крымская правозащитная группа со ссылкой на заседание Кабмина

Детали: Стипендия в размере 3-х прожиточных минимумов (почти 7,5 тысячи гривен – ред.) будет выплачиваться период незаконного содержания и в течение года после освобождения.

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Теперь это должен подписать президент.

Справка: При Минреинтеграции с 20 ноября начала работу комиссия по назначению таких стипендий украинцам, которые внесли свой вклад в защиту территориальной целостности и независимости Украины и противостояли оккупации.

В 2020 году комиссия рассмотрела 21 ходатайство о назначении стипендии, из которых 11 было рекомендовано президенту. Из них 4 – о назначении стипендий крымским активистам и общественным деятелям.

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Предыстория:

  • 3-4 сентября в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей. Позже Джелялу и братьям Ахтемовым ее продлили до 23 февралял. 
  • В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.
  • Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнилиподрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.
  • 9 ноября Джелялу предъявили новое обвинение в контрабанде взрывчатки.

Украинская правда
Темы: крымские татары
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