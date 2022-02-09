Джелял будет получать стипендию, пока будет находиться в российском плену

На заседании Кабинета министров поддержали инициативу президента по назначению государственной стипендии имени Левко Лукьяненко крымскому политзаключенному Нариману Джелялу.

Источник: Крымская правозащитная группа со ссылкой на заседание Кабмина

Детали: Стипендия в размере 3-х прожиточных минимумов (почти 7,5 тысячи гривен – ред.) будет выплачиваться период незаконного содержания и в течение года после освобождения.

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Теперь это должен подписать президент.

Справка: При Минреинтеграции с 20 ноября начала работу комиссия по назначению таких стипендий украинцам, которые внесли свой вклад в защиту территориальной целостности и независимости Украины и противостояли оккупации.

В 2020 году комиссия рассмотрела 21 ходатайство о назначении стипендии, из которых 11 было рекомендовано президенту. Из них 4 – о назначении стипендий крымским активистам и общественным деятелям.

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