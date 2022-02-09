Джелял будет получать стипендию, пока будет находиться в российском плену
На заседании Кабинета министров поддержали инициативу президента по назначению государственной стипендии имени Левко Лукьяненко крымскому политзаключенному Нариману Джелялу.
Источник: Крымская правозащитная группа со ссылкой на заседание Кабмина
Детали: Стипендия в размере 3-х прожиточных минимумов (почти 7,5 тысячи гривен – ред.) будет выплачиваться период незаконного содержания и в течение года после освобождения.
Теперь это должен подписать президент.
Справка: При Минреинтеграции с 20 ноября начала работу комиссия по назначению таких стипендий украинцам, которые внесли свой вклад в защиту территориальной целостности и независимости Украины и противостояли оккупации.
В 2020 году комиссия рассмотрела 21 ходатайство о назначении стипендии, из которых 11 было рекомендовано президенту. Из них 4 – о назначении стипендий крымским активистам и общественным деятелям.
Предыстория:
- 3-4 сентября в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей. Позже Джелялу и братьям Ахтемовым ее продлили до 23 февралял.
- В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.
- Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнилиподрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.
- 9 ноября Джелялу предъявили новое обвинение в контрабанде взрывчатки.