Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Фехтовальщица Харлан решила продолжить карьеру и собирается на Олимпиаду-2024

Мазуренко Алена Среда, 9 февраля 2022, 16:57
фото: instagram Харлан

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан вернется в спорт и снова попытается завоевать олимпийскую награду после паузы, которую взяла в 2021 году из-за поражения на Олимпиаде в Токио.

Источник: Facebook-страница Харлан

Прямая речь: "Последние 2 года были сложными для моей жизни и карьере. Пройдя через падения и разочарования, сил подняться было все меньше и меньше. Это было сложно… могу сказать и сейчас не легко…

Но мое самое лучшее лекарство - это время. И у меня оно было, чтобы осознать, всё взвесить и решить. Решить, что я хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте. Начать с чистого листа, и в оставшиеся 2,5 года отдаться, всё таки, любимому делу и своим целям".

Детали: В хэштегах украинская фехтовальщица отметила Париж и 2024 год, где состоятся следующие летние Олимпийские игры.

Напомним:

  • Украинская саблистка Ольга Харлан прекратила борьбу за медали на Олимпийских играх 2020 в Токио после боя в первом раунде. Харлан проиграла представительнице Китая Ян Хенью - 12:15.
  • После поражения Харлан решила взять паузу. Спортсменка отмечала, что поражение в первой же схватке в Токио вызвано психологическим давлением высоких прогнозов и отсутствием соревновательной практики.
  • В Пекине-2008 Харлан стала олимпийской чемпионкой в командном сабли, из Лондона-2012 она привезла личную бронзу, а в Рио 2016 украинцы удалось завоевать сразу две награды - личное бронзу и командное серебро.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ОлимпиадаУкраинаспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
Олимпиада
Олимпиада-2022: Украина показала лучший за 16 лет результат в двойке в санном спорте
На Олимпиаде перенесли церемонию награждения из-за пробы на допинг российского фигуриста
Олимпиада 2022: Швеция укрепляет лидерство в медальном зачете после четвертого дня соревнований
Последние новости
17:16
Путин опять захотел гарантий, что Украину не примут в НАТО: как можно быстрее и мирными средствами
17:09
Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу
17:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"
17:05
КГГА обновила адреса укрытий и бомбоубежищ
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
Все новости...