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Фехтовальщица Харлан решила продолжить карьеру и собирается на Олимпиаду-2024

Алена МазуренкоСреда, 9 февраля 2022, 15:57
Фехтовальщица Харлан решила продолжить карьеру и собирается на Олимпиаду-2024
фото: instagram Харлан

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан вернется в спорт и снова попытается завоевать олимпийскую награду после паузы, которую взяла в 2021 году из-за поражения на Олимпиаде в Токио.

Источник: Facebook-страница Харлан

Прямая речь: "Последние 2 года были сложными для моей жизни и карьере. Пройдя через падения и разочарования, сил подняться было все меньше и меньше. Это было сложно… могу сказать и сейчас не легко…

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Но мое самое лучшее лекарство - это время. И у меня оно было, чтобы осознать, всё взвесить и решить. Решить, что я хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте. Начать с чистого листа, и в оставшиеся 2,5 года отдаться, всё таки, любимому делу и своим целям".

Детали: В хэштегах украинская фехтовальщица отметила Париж и 2024 год, где состоятся следующие летние Олимпийские игры.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Украинская саблистка Ольга Харлан прекратила борьбу за медали на Олимпийских играх 2020 в Токио после боя в первом раунде. Харлан проиграла представительнице Китая Ян Хенью - 12:15.
  • После поражения Харлан решила взять паузу. Спортсменка отмечала, что поражение в первой же схватке в Токио вызвано психологическим давлением высоких прогнозов и отсутствием соревновательной практики.
  • В Пекине-2008 Харлан стала олимпийской чемпионкой в командном сабли, из Лондона-2012 она привезла личную бронзу, а в Рио 2016 украинцы удалось завоевать сразу две награды - личное бронзу и командное серебро.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ОлимпиадаУкраинаспорт
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