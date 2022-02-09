Фехтовальщица Харлан решила продолжить карьеру и собирается на Олимпиаду-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан вернется в спорт и снова попытается завоевать олимпийскую награду после паузы, которую взяла в 2021 году из-за поражения на Олимпиаде в Токио.

Источник: Facebook-страница Харлан

Прямая речь: "Последние 2 года были сложными для моей жизни и карьере. Пройдя через падения и разочарования, сил подняться было все меньше и меньше. Это было сложно… могу сказать и сейчас не легко…

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Но мое самое лучшее лекарство - это время. И у меня оно было, чтобы осознать, всё взвесить и решить. Решить, что я хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте. Начать с чистого листа, и в оставшиеся 2,5 года отдаться, всё таки, любимому делу и своим целям".

Детали: В хэштегах украинская фехтовальщица отметила Париж и 2024 год, где состоятся следующие летние Олимпийские игры.

Напомним:

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