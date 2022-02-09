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В Дии появятся два новых документа

Среда, 9 февраля 2022, 16:34
В Дии появятся два новых документа
Фото: Слово и дело

В приложении государственных услуг Дия появится электронное удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства.

Источник: Сообщение Минцифры

Дословно: "Нововведение сегодня (9 февраля – ред.) приняло правительство на заседании. Благодаря ему украинские ветераны смогут использовать электронное удостоверение как аналог бумажного и всегда иметь его с собой — в смартфоне.

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Воспользоваться цифровым удостоверением в приложении Дия смогут более 1 млн. ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства и людей, на которых распространяется Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Детали: В Минцифре подчеркнули, что цифровые документы в Дии не хранятся в приложении, а подтягиваются из реестров.

Предыстория:

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Украинская правда
Темы: Діяветераны
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