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Олимпиада-2022: Украина показала лучший за 16 лет результат в двойке в санном спорте

Среда, 9 февраля 2022, 17:37
Стахов и Лисецкий, фото: НОК

Украина показала самый лучший результат за последние 16 лет на Зимних Олимпиадах в двойке в санном спорте. Игорь Стахов и Андрей Лисецкий заняли 15 место в Пекине.

Источник: "Суспільне"

Детали: Соревнования в двойках были предпоследними на Олимпиаде-2022. Будут закрывать программу олимпийского турнира по санному спорту команды, в том числе и сборная Украины.

Стахов и Лисецкий дебютировали на Олимпийских играх. В рейтинге Кубка мира по санному спорту украинский экипаж занимал 20-е место.

На Олимпиаде-2022 соревновались 17 парных экипажей. Поэтому у украинцев были шансы показать лучший результат за последние 16 лет: последний раз в топ-15 украинский экипаж финишировал на Играх в Турине - Андрей Кись и Юрий Гайдук заняли 14-е место.

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Регламент соревнований предусматривал два заезда.

 

В первом украинский экипаж показал 14-й результат. Во второй попытке украинским санкарям не удалось улучшить свой результат.

Медали:

  1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия);
  2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия);
  3. Томас Штой/Лоренц Коллер (Австрия).

Темы: Олимпиадаспорт


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