Олимпиада 2022: в медальном зачете снова изменился лидер

Германия вышла на первое место в медальном зачете после пятого дня соревнований на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Источник: официальный сайт Олимпиады

Подробности: В пятый день Олимпиады состоялись соревнования в 10 видах спорта, в которых были разыграны 6 комплектов медалей.

По итогам этого дня Украина все еще без медалей, однако украинские саночники Игорь Стахив и Андрей Лисецкий заняли 15-е место в двойке в саночном спорте, что стало лучшим результатом для Украины за последние 16 лет на Зимних Олимпиадах.

Первое место в медальном зачете перехватила Германия с 5 золотыми и 3 серебрянными наградами.

На второе место поднялись норвежцы с 4 золотыми, 2 серебрянными и 4 бронзовыми медалями.

На третье место опустилась Швеция, у которой в активе 4 золота, 2 серебра и одна бронза.

Медальный зачет Олимпиады после 5 дня соревнований

Предыстория:

Впервые в истории сборная Украины представлена ​​на зимней Олимпиаде в рекордном количестве видов спорта – 12, а делегация состоит из 45 спортсменов.

Эксперты Gracenote и The Associated Press прогнозируют, что Украина останется на Олимпиаде без медалей.

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