У Дании есть 400 "стингеров", но их не дадут Украине, потому что они устарели – глава Минобороны

Вооруженные силы Дании могли бы передать Украине 400 больше не используемых ракет "Stinger", но не смогут этого сделать, поскольку боеприпасы устарели.

Об этом заявил министр обороны Мортен Бодсков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Berlingske.

"Они слишком стары. Есть причина, почему они на складе. Мы не можем их отправить", - сказал Бодсков после встречи с начальником обороны Дании Флемингом Лентфером.

В настоящее время ракеты, о которых идет речь, хранятся на секретном складе, где ждут утилизацию. Лентфер заявил, что другое оружие Дании в Украину не планирует поставлять.

"Мы имеем то, что используем сами, и то, что постепенно внедряем для обороны Дании, в датскую армию. Я не вижу ничего, что мы могли бы передать", – сказал он.

Лентфер добавил, что на военных складах также хранятся 1000 приборов ночного видения и 700 биноклей, но они не могут быть использованы на поле боя.

"Они устарели как в оперативном, так и в техническом отношении. Они были выведены из боевого применения в 2009 году", – сказал Лентфер, добавив, что их можно было бы отправить в Украину, но это было бы лишь символическим актом.

Бодсков отметил, что Дания сейчас пытается внести вклад в усиление украинских кибервозможностей.

Напомним, Дания повысила военную готовность, включая развертывание двух истребителей на острове в Балтийском море, из-за неприемлемого военного давления России на Украину.

Как сообщалось, на фоне кризиса Дания также решила дополнительно выделить 22 миллиона евро на усиление сектора безопасности Украины.