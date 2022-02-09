Страны Балтии активировали механизм ОБСЕ из-за войск РФ в Беларуси

Страны Балтии активировали механизм снижения рисков ОБСЕ из-за наращивания военных сил в Беларуси.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Литва, Латвия и Эстония активировали механизм снижения рисков Венского документа ОБСЕ в отношении Беларуси в связи с наблюдаемым в стране наращиванием военной мощи. Теперь у Минска есть 48 часов, чтобы ответить", - написал Джозвяк.

Реклама:

today 🇱🇹🇱🇻🇪🇪 activated the OSCE Vienna document risk reduction mechanism vis a vis #Belarus for the military build up seen in the country. Minsk now has 48 hours to respond. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 9, 2022

В четверг Россия начинает активную фазу масштабных военных учений в Беларуси, которые НАТО назвал крупнейшим развертыванием со времен холодной войны.

ВИДЕО ДНЯ

Они продлятся до 20 февраля и являются частью наращивания российских войск вблизи Украины, что вызвало опасения надвигающегося вторжения. Кремль заявил, что российские войска вернутся в свои постоянные гарнизоны после окончания учений.

Но в последние месяцы самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко публично предложил разместить российские ядерные ракеты на своей территории. Москва и Минск также согласовали совместную военную доктрину для своего интеграционного проекта "союзного государства". Российские военные самолеты теперь регулярно патрулируют белорусскую границу.

О том, что стоит за такими заявлениями белорусского диктатора и насколько стоит беспокоиться из-за его угроз смотрите в видеоблоге редактора "Европейской правды" Юрия Панченко, а также читайте в его статье Угрозы Лукашенко: что стоит за словами о "ракетных ударах" по Украине.