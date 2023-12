Страны Балтии активировали механизм ОБСЕ из-за войск РФ в Беларуси

Страны Балтии активировали механизм снижения рисков ОБСЕ из-за наращивания военных сил в Беларуси.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Литва, Латвия и Эстония активировали механизм снижения рисков Венского документа ОБСЕ в отношении Беларуси в связи с наблюдаемым в стране наращиванием военной мощи. Теперь у Минска есть 48 часов, чтобы ответить", - написал Джозвяк.

Реклама:

today 🇱🇹🇱🇻🇪🇪 activated the OSCE Vienna document risk reduction mechanism vis a vis #Belarus for the military build up seen in the country. Minsk now has 48 hours to respond. #Russia #Ukraine