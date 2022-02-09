Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС в письме Кремлю предложил больше переговоров и призвал к деэскалации - СМИ

Среда, 9 февраля 2022, 19:36
ЕС в письме Кремлю предложил больше переговоров и призвал к деэскалации - СМИ
иллюстративное фото getty images

Европейский союз готов продолжить официальные переговоры относительно наращивания российских войск вдоль границы с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме ЕС в адрес Москвы, которое цитирует Politico.

По данным издания, письмо представляет собой коллективный ответ ЕС на недавний меморандум, направленный Россией странам ЕС. Его подписал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Реклама:

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены текущей ситуацией и твердо верим, что напряженность и разногласия должны решаться путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и обращению вспять наращивания военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", - говорится в письме.

В документе отмечается, что ЕС вместе с партнерами по НАТО "готов продолжить диалог с Россией о путях укрепления безопасности для всех".

В меморандуме особое внимание уделяется переговорам в рамках ОБСЕ, учитывая, что все страны ЕС являются членами организации, в отличие от НАТО, в которую входит только 21 страна ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы считаем, что ОБСЕ является подходящим форумом для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия-НАТО", — говорится в письме.

В недавнем письме Москвы, направленном министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, от страны ЕС требовали прояснить свою точку зрения на несколько международных соглашений, утверждая, что западные союзники избирательно подходят к их выполнению.

В ответе ЕС не уточнялись конкретные соглашения, упомянутые Лавровым, но говорилось, что будущие переговоры "предоставят возможность обсудить эту тему", а также "другие ключевые документы, которые составляют основу европейской безопасности".

Напомним, послы ЕС приняли решение добавить еще пять человек в санкционный список в связи с нарушением территориальной целостности Украины.

Темы: ЕСРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ЕС
"Кое-кто в Европе" подыгрывают России из-за ограничений на украинское зерно – Зеленский
Украина может запретить импорт польских овощей - торгпред
В ЕС предлагают продлить защиту для украинцев до марта 2025 года
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: