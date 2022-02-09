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В Борисполе приземлился второй за день американский самолет с помощью для Украины

Среда, 9 февраля 2022, 21:11
В Борисполе приземлился второй за день американский самолет с помощью для Украины
Самолет, прибывший в Борисполь. Фото: twitter Резникова

В международном аэропорту "Борисполь" приземлился еще один самолет с американской военной помощью.

Источник: twitter-страница министра обороны Алексея Резникова

Прямая речь Резникова: "Сегодня "день открытых дверей" в Борисполе! Сразу после девятого самолета из Соединенных Штатов прилетел десятый по счету".

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Детали: Министр добавил, что на борту судна находится 80 тонн боеприпасов. Это десятая партия из пакета помощи с вооружением от США в размере 200 миллионов долларов.

Предыстория: 

  • Перед этим вечером 9 февраля в Киев прилетел самолет с 80 тоннами американской вооруженной помощи. Это был девятый по счету самолет из Америки.
  • Кроме того, в "Борисполе" приземлился самолет с военной помощью из Великобритании. Министр Резников рассказал, что на борту привезли снаряжение для недавно созданных отрядов территориальной обороны.

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Украинская правда
Темы: СШАоружиеВооруженные силыармия
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