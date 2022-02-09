В Борисполе приземлился второй за день американский самолет с помощью для Украины
Среда, 9 февраля 2022, 22:11
В международном аэропорту "Борисполь" приземлился еще один самолет с американской военной помощью.
Источник: twitter-страница министра обороны Алексея Резникова
Прямая речь Резникова: "Сегодня "день открытых дверей" в Борисполе! Сразу после девятого самолета из Соединенных Штатов прилетел десятый по счету".
Детали: Министр добавил, что на борту судна находится 80 тонн боеприпасов. Это десятая партия из пакета помощи с вооружением от США в размере 200 миллионов долларов.
Предыстория:
- Перед этим вечером 9 февраля в Киев прилетел самолет с 80 тоннами американской вооруженной помощи. Это был девятый по счету самолет из Америки.
- Кроме того, в "Борисполе" приземлился самолет с военной помощью из Великобритании. Министр Резников рассказал, что на борту привезли снаряжение для недавно созданных отрядов территориальной обороны.
Украинская правда