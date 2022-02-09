В Борисполе приземлился второй за день американский самолет с помощью для Украины

В международном аэропорту "Борисполь" приземлился еще один самолет с американской военной помощью.

Источник: twitter-страница министра обороны Алексея Резникова

Прямая речь Резникова: "Сегодня "день открытых дверей" в Борисполе! Сразу после девятого самолета из Соединенных Штатов прилетел десятый по счету".

Детали: Министр добавил, что на борту судна находится 80 тонн боеприпасов. Это десятая партия из пакета помощи с вооружением от США в размере 200 миллионов долларов.

Предыстория: