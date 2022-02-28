Первые станции спутникового интернета StarLink прибыли в Украину – Федоров
Понедельник, 28 февраля 2022, 23:11
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявляет, что в Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь: "Первая партия станций спутникового Интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илоне Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах!".
Этому предшествовало: 26 февраля Федоров попросил основателя SpaceX Илона Маска обеспечить Украину станциями StarLnk и доступом к спутниковому Интернету. 27 февраля министр сообщил, что терминалы StarLink едут в Украину.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"