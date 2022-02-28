Спутники зафиксировали огромную колонну техники оккупантов возле Киева

СЕВЕРНЫЙ АРЬЕРГАРД КОЛОНнЫ ТЕХНИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАПРАВКИ Топливом НА СЕВЕРНЫЙ ВОСТОК ОТ ПОселКА ИВАНКиВ киевской области, Днем 28 ФЕВРАЛЯ. ФОТО: MAXAR TECHNOLOGIES

Спутники Maxar Technologies зафиксировали на снимках движение колонны военной техники российских оккупантов вблизи Киева.

Источник: Reuters

Детали: В Maxar утверждают, что общая протяженность колонны превышала 27 километров (или 17 миль).

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Колонну техники заметили к востоку от международного аэропорта ГП "Антонов" в Гостомеле, где последние дни шли ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

В составе колонны были замечены танки, бронированная техника и единицы полевой артиллерии. Кроме того, там была замечена техника для обеспечения войск.

Как утверждают авторы фото, колонна двигалась в южном направлении в Киев.

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Снимки сделали днем ​​28 февраля.