Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Спутники зафиксировали огромную колонну техники оккупантов возле Киева

Денис КарловскийПонедельник, 28 февраля 2022, 23:29
СЕВЕРНЫЙ АРЬЕРГАРД КОЛОНнЫ ТЕХНИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАПРАВКИ Топливом НА СЕВЕРНЫЙ ВОСТОК ОТ ПОселКА ИВАНКиВ киевской области, Днем 28 ФЕВРАЛЯ. ФОТО: MAXAR TECHNOLOGIES

Спутники Maxar Technologies зафиксировали на снимках движение колонны военной техники российских оккупантов вблизи Киева.

Источник: Reuters

Детали: В Maxar утверждают, что общая протяженность колонны превышала 27 километров (или 17 миль).

Колонну техники заметили к востоку от международного аэропорта ГП "Антонов" в Гостомеле, где последние дни шли ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

В составе колонны были замечены танки, бронированная техника и единицы полевой артиллерии. Кроме того, там была замечена техника для обеспечения войск.

Как утверждают авторы фото, колонна двигалась в южном направлении в Киев.

Снимки сделали днем ​​28 февраля.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Южный авангард колонны техники к востоку от аэропорта
Южный авангард колонны техники к востоку от аэропорта "Антонов" в Гостомеле днем 28 февраля
Фото: maxar technologies

Темы: КиевРосcиявойнабоевые действия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Мы готовы обсуждать модели безопасности вне НАТО – Арахамия

В Украине появились новые города-герои

Вакарчук пошел в тероборону

фотоЕлена Зеленская показала всему миру фото убитых россиянами украинских детей

видеоДерибасовскую в Одессе заблокировали противотанковыми ежами

TikTok ушел с РФ

Все новости...
Киев
В Киеве продлили комендантский час
В Киеве – ракетный обстрел
В Киеве и области обещают по 1000 долларов за сожженный вражеский танк
Последние новости
00:22
Миллион беженцев выехали из Украины в Польшу
00:19
фотоНиколаевщина: оккупанты стреляли в журналиста из Швейцарии, ранили и ограбили
00:17
На Луганском направлении ВСУ ведут тяжелые бои – Минобороны
00:12
В Украине убит еще один командир десанта РФ. Похоронили в Рязани
00:01
211 школ в Украине повреждены или разрушены российскими войсками
23:55
Мы готовы обсуждать модели безопасности вне НАТО – Арахамия
23:52
видеоВ Броварском районе Киевской области КОРД разбил танки РФ
23:40
Украина приостановила экспорт мяса, гречки, сахара и других продуктов
23:38
Россияне атаковали Харьков, пока Зеленский объявлял его городом-героем
23:38
иллюстрация11 день войны: в СНБО показали карту мест, временно контролируемых РФ
Все новости...