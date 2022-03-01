Российские войска перегруппировываются, техника прибывает из Беларуси и Крыма – Генштаб

Войска Российской Федерации перегруппировываются и накапливают технику для захвата Киева и других больших городов, из соседней Беларуси и оккупированного Крыма прибывает новая военная техника агрессора.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, оперативная информация на 20:00 понедельника 28 февраля

Дословно: "В течение дня войска агрессора осуществляли перегруппировку и накопление бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения на определенных направлениях, прежде всего с целью окружения и захвата Киева и крупных городов Украины, в частности, Харькова, Чернигова, Одессы, Херсона и Мариуполя.

Значительная часть военной техники прибывает с территории Беларуси и через оккупированную территорию АР Крым.

Отдельные подразделения из состава наиболее боеспособных соединений Вооруженных Сил Беларуси приступили к перемещению к государственной границе Украины на Волынском направлении".

Детали: Территорию Беларуси продолжают использовать для совершения боевых вылетов армейской, оперативно-тактической и специальной авиации ВС РФ для выполнения задач на территории нашей страны.

По данным Генштаба, самолеты вооруженных сил РФ также возобновили ведение воздушной разведки объектов на территории Украины из воздушного пространства Беларуси.

В то же время по всей полосе наступления фиксируются многочисленные случаи нарушения российским агрессором законов войны и международного гуманитарного права: использование оружия против гражданского населения, бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов, которые привели к разрушению гражданской инфраструктуры.

Противник использует для прикрытия государственную символику и форму ВСУ, Национальной гвардию и Национальную полицию Украины.

Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи отмечены в населенных пунктах Перемога, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.

При выдвижении колонны танков и бронетранспортеров агрессор обстреливал жилье местных жителей в Черниговской области, от Талалаевки до Нежина.

Танки из состава российских оккупационных войск при следовании через населенный пункт Бородянка, по приказу своих командиров, начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилье, а также отдельная группа танков открыла хаотичный огонь по многоэтажкам.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям оккупанты начинают открывать огонь на поражение.

По информации Генштаба, командиры российских тактических групп получили приказ об уничтожении вышек мобильной связи по ходу продвижения вглубь территории Украины.

Тем временем, спутники Maxar Technologies зафиксировали на снимках движение колонны военной техники российских оккупантов вблизи Киева.