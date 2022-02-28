Россию и Беларусь официально отлучили от международного хоккея

В связи с агрессией против Украины Международная федерация хоккея постановила отстранить все российские и белорусские национальные сборные и клубы от участия во всех соревнованиях или мероприятиях федерации до дальнейшего уведомления.

Источник: IIHF

Детали: Решением экстренного заседания Совета IIHF 28 февраля Россия лишилась прав на проведение чемпионата мира среди юниоров, который должен был состояться в декабре 2022 — январе 2023 года в Новосибирске и Омске.

IIHF приняла решение о приостановке участия всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в любой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях под своей эгидой.

При этом отмечается, что эти действия были инициированы Советом IIHF, чтобы позволить обеспечить безопасность соревнований и всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков.