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"Лучшее свечки за упокой": СБУ развенчивает фейки врага о мобильных сетях

Валентина РоманенкоВторник, 1 марта 2022, 00:08
фото СБУ

Служба безопасности Украины развенчивает фейки о действиях оккупантов относительно мобильных сетей.

Источник: СБУ

Дословно: "Уважаемые украинцы, сегодня разгоняется новый фейк о том, что "оккупанты ставят оборудование мобильной связи, которое может перебивать наши сети". Далее – следуют "советы", как нужно правильно выбрать сеть.

Заявляем официально: оккупантам вместо оборудования лучше ставить свечи. За упокой.

Не поддаемся вражеским фейкам!"

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Темы: войнаСБУ
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