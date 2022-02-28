"Лучшее свечки за упокой": СБУ развенчивает фейки врага о мобильных сетях
Понедельник, 28 февраля 2022, 23:08
Служба безопасности Украины развенчивает фейки о действиях оккупантов относительно мобильных сетей.
Источник: СБУ
Дословно: "Уважаемые украинцы, сегодня разгоняется новый фейк о том, что "оккупанты ставят оборудование мобильной связи, которое может перебивать наши сети". Далее – следуют "советы", как нужно правильно выбрать сеть.
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Заявляем официально: оккупантам вместо оборудования лучше ставить свечи. За упокой.
Не поддаемся вражеским фейкам!"