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Монако заморозит имущество российской "элиты"

Денис КарловскийПонедельник, 28 февраля 2022, 23:21
Монако заморозит имущество российской элиты
Принц Альберт. Фото: Getty images

Правительство Монаско решило наложить санкции и заморозить имущество и активы нескольких богатых российских бизнесменов из-за вторжения Путина в Украину.

Источник: Reuters

Детали: В королевском дворце Монако заявили, что принц Альберт поддерживает любые усилия и действия, направленные на прекращение вооруженной борьбы в Украине и отведение всех русских войск на ее территории.

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Учитывая это, администрация Монако немедленно приняла процедуры, замораживающие счета, активы и имущество нескольких российских бизнесменов, подобно санкциям, введенным в Европейском Союзе.

В королевском дворце не назвали имена и фамилии представителей российской элиты, чьи активы заморожены.

Традиционно в Монако многие олигархи, состоятельные бизнесмены и влиятельные политики сберегают ценное движимое и недвижимое имущество, как, например, элитные яхты, виллы, автомобили и т.д. Монако предлагает очень привлекательные налоговые ставки для состоятельных людей.

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Предыстория: 

  • Вечером 28 февраля из-за российской вооруженной агрессии против Украины, Евросоюз ввел санкции против ряда российских чиновников и бизнесменов. В список попали спикер Кремля Дмитрий Песков, бизнесмены Михаил Фридман, Алишер Усманов, Игорь Сечин и т.д.
  • Путин скрывает элитную яхту, чтобы она не попала под санкции. В то же время в Кремле заявили, что российский диктатор безразлично относится к персональным санкциям.

Темы: Росcиявойнасанкциикоррупция
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