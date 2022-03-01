Монако заморозит имущество российской "элиты"

Правительство Монаско решило наложить санкции и заморозить имущество и активы нескольких богатых российских бизнесменов из-за вторжения Путина в Украину.

Источник: Reuters

Детали: В королевском дворце Монако заявили, что принц Альберт поддерживает любые усилия и действия, направленные на прекращение вооруженной борьбы в Украине и отведение всех русских войск на ее территории.

Учитывая это, администрация Монако немедленно приняла процедуры, замораживающие счета, активы и имущество нескольких российских бизнесменов, подобно санкциям, введенным в Европейском Союзе.

В королевском дворце не назвали имена и фамилии представителей российской элиты, чьи активы заморожены.

Традиционно в Монако многие олигархи, состоятельные бизнесмены и влиятельные политики сберегают ценное движимое и недвижимое имущество, как, например, элитные яхты, виллы, автомобили и т.д. Монако предлагает очень привлекательные налоговые ставки для состоятельных людей.

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