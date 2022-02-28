Украинские операторы отключили по стране мобильную связь оккупантам

Украинские операторы мобильной связи отключили его оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами.

Источник: Держспецзв’язку

Подробности: Отмечается, что теперь сети украинских операторов недоступны для российских телефонных номеров.

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Дословно: "Связь – один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий.

Лишившись возможности звонить по телефону со своих номеров, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у граждан. Призываем украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон. Мы понимаем, что сделать это, когда забрали телефон, непростая задача.

Однако это очень важно – найдите соседей, у которых есть телефон, воспользуйтесь стационарным аппаратом – от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев".