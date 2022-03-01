Хотят оставить без электричества и мобильной связи: власти о намерениях оккупантов

Российские войска, которые вторглись в Украину, хотят вывести из строя столичную ТЭЦ-6 и оставить Киев без света, а также могут попытаться уничтожить вышки мобильной связи в разных уголках Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Прямая речь Зеленского: "За 5 дней вторжения в Украину нанесли уже 56 ракетных ударов, было выпущено 113 крылатых ракет (...).

Для врага Киев – ключевая цель. Они хотят сломать нашу национальную государственность. Потому столица постоянно под угрозой. Только за сегодня совершены уже три ракетно-бомбовых удара.

Под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию ​​и оставить город без света. Им не дали сломать оборону столицу – и они ссылают к нам диверсантов, постоянно, сотнями. Всех их обезвреживаем".

Детали: Без электричества и воды из-за действий российских войск осталась Волноваха в Донецкой области, а также отключены от электроснабжения некоторые районы Харькова.

В то же время, по данным Генштаба ВС, командиры российских тактических групп получили приказ об уничтожении вышек мобильной связи по ходу продвижения вглубь территории Украины.