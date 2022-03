Сэр Пол Маккартни высказался в поддержку Украины.

Источник: Twitter Маккартни.

Дословно: "Вспоминаю, как играл для наших друзей в Украине на Майдане Независимости в 2008 году, и думаю о них в эти трудные времена. Мы шлем свою любовь и поддержку".

Remembering playing for our friends in Ukraine in Independence Square in 2008 and thinking of them in these difficult times. We send our love and support. 🇺🇦 #StandWithUkraine 1/2 pic.twitter.com/aGTQ3xW9KX