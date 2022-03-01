Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 военным за их подвиги

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 украинским военным, шестерым из них посмертно.

Источник: Зеленский в видеообращении и указ президента от 28 февраля

Дословно: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

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Детали: Звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара, позволил другим подняться в воздух.

(посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара, позволил другим подняться в воздух. Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.

(посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага. Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага.

(посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага. Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.

(посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага. Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.

(посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию. Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове – и это спасло от ракетного удара.

Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу . Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку российского десанта с вооружением.

. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку российского десанта с вооружением. Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу – командиру оперативно-тактической группировки "Север". Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей, спас технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области.

– командиру оперативно-тактической группировки "Север". Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей, спас технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу . Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет.

. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет. Полковнику Мостовому Александру Владимировичу . Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.

. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением. Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу . В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь.

. В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь. Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.