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Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 военным за их подвиги

Елена РощинаВторник, 1 марта 2022, 01:30

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 украинским военным, шестерым из них посмертно.

Источник: Зеленский в видеообращении и указ президента от 28 февраля

Дословно: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Детали: Звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

  • Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара, позволил другим подняться в воздух.
  • Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.
  • Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага.
  • Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.
  • Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.
  • Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове – и это спасло от ракетного удара.

Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

  • Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку российского десанта с вооружением.
  • Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу – командиру оперативно-тактической группировки "Север". Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей, спас технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области.
  • Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет.
  • Полковнику Мостовому Александру Владимировичу. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.
  • Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу. В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь.
  • Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.

Темы: армиявойнаЗеленскийВооруженные силы
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