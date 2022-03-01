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Колонны врага шли на Николаев, но развернулись – мэр

Светлана КизиловаВторник, 1 марта 2022, 01:12

Движущиеся в сторону Николаева войска российских оккупантов развернулись обратно, вероятно перегруппировались для окружения Херсона.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Одна колонна развернулась, а одна сманеврировала и "закрыла" Херсон в кольцо. Завтра получу подтверждение, детально обсудим".

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Детали: Отвечая на вопросы людей Ким оюъяснил, почему не разглашает детали стратегии по обороне Николаева. "Не могу открывать данные и показывать планы военных, но, думаю, что завтра займемся планами внутренними для Терробороны и добровольцей, чтоб они понимали, на каком потенциально опасном участке можно быть полезным".

Темы: НиколаеввойнаоккупацияРосcия
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