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В течение суток Запад передал Украине тысячи единиц оружия и 340 млн евро помощи

Светлана КизиловаВторник, 1 марта 2022, 01:37
В течение суток Запад передал Украине тысячи единиц оружия и 340 млн евро помощи

Украина продолжает получать помощь от своих западных партнеров для противостояния российской агрессии.

Источник: Центр противодействия дезинформации в Telegram

Детали: Кроме озвученного количества вооружения есть и такое оружие, о котором детали не разглашаются. Так, указано только, что в понедельник Австралия передала Украине летальную военную помощь, а ЕС – летальное оружие на сумму 450 млн евро.

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Однако есть более полная информация о следующих странах:

  • Норвегия – 230 млн долларов гуманитарной помощи;
  • Италия – 110 млн евро;
  • Бельгия – 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия;
  • Германия – противотанковое оружие и 500 зенитных ракет Stinger;
  • Чехия – оружие и техника на сумму 18 млн долларов;
  • Швеция – 5 тысяч единиц противотанкового оружия.

Дословно: "Спасибо! Украина этого не забудет!"

Темы: оружиевойнаЕСКанада
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