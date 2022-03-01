В течение суток Запад передал Украине тысячи единиц оружия и 340 млн евро помощи
Вторник, 1 марта 2022, 01:37
Украина продолжает получать помощь от своих западных партнеров для противостояния российской агрессии.
Источник: Центр противодействия дезинформации в Telegram
Детали: Кроме озвученного количества вооружения есть и такое оружие, о котором детали не разглашаются. Так, указано только, что в понедельник Австралия передала Украине летальную военную помощь, а ЕС – летальное оружие на сумму 450 млн евро.
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Однако есть более полная информация о следующих странах:
- Норвегия – 230 млн долларов гуманитарной помощи;
- Италия – 110 млн евро;
- Бельгия – 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия;
- Германия – противотанковое оружие и 500 зенитных ракет Stinger;
- Чехия – оружие и техника на сумму 18 млн долларов;
- Швеция – 5 тысяч единиц противотанкового оружия.
Дословно: "Спасибо! Украина этого не забудет!"