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Северодонецкий "Азот" остановил производство и не представляет опасности – Group DF

Ольга ГлущенкоВторник, 1 марта 2022, 03:11
фото: Group DF

Северодонецкий "Азот" как химическое предприятие не представляет никакой опасности, поскольку на заводе полностью остановили производство с началом военных действий.

Источник: заявление Group DF в Facebook

Дословно: "Сейчас "Северодонецкий "Азот" как химическое предприятие не представляет никакой опасности для жителей города и региона.

На предприятии было полностью произведено (переработано) аммиак и освобождено аммиакохранилище.

В связи с началом военных действий на заводе полностью остановлено производство: остановились все ключевые цеха, завод прекратил производить удобрения".

"Служба безопасности и техническая служба завода провела полный дополнительный обзор всех производственных цехов и складов предприятия по наличию опасных химических веществ – такие вещества на территории предприятия отсутствуют".

Детали: в сообщении Group DF говорится, что остатки готовой продукции (удобрения) и находившиеся на территории завода химикаты в полном объеме вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области.

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Темы: Луганская область
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