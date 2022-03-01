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Help Ukraine: волонтеры нашли способ закупать нужное для армии и МОЗ

Севгиль Мусаева, Елена РощинаВторник, 1 марта 2022, 03:19

Инициатива "Help Ukraine" заручилась поддержкой немецкого благотворительного фонда Ernst Prost Foundation для закупки необходимого для Вооруженных сил и Министерства охраны здоровья Украины. 

Источник: благотворительный фонд "Help Ukraine"

Дословно: "Ура, есть куда надежно переводить деньги! 

Сейчас огромная проблема с отправкой денег в Украину:  деньги у нас есть, а купить что-либо за безнал очень сложно. Медицинские склады почти пустые. Мы наконец нашли немецкий благотворительный фонд, который сможет закупать нужное ЗСУ и Минздраву".

Детали: Если вы физлицо – платите кредиткой, а если вы компания – переводите деньги  с пометкой "Help Ukraine" сюда: IBAN: DE64600501010405449204, BIC/SWIFT-CODE: SOLADEST60.

 

Как сообщается, волонтеры закупают в Европе и по всему миру то, что сейчас остро необходимо армии, – и отправляют это благодаря ROZETKA, Нова пошта и TIS в Украину по зеленому коридору. Распределением помощи занимаются ЗСУ, Минздрав и ОП: шлют туда, где больше всего надо. 

Списки необходимого постоянно обновляются на сайте www.helpukraine.center

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Темы: волонтерывойнаармияМинздрав
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