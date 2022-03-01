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ЕС зарегистрировал украинскую заявку на членство

"Европейская правда"Вторник, 1 марта 2022, 02:49

Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом своей странице в Twitter пишет представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.

"Вручил подписанную Президентом Украины Владимиром Зеленским заявку Украины на членство в Европейском Союзе Постоянному Представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата", - пишет он.

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После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС. Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина имеет четкую европейскую перспективу, но сейчас "мы должны бороться с агрессией".

Темы: ЕСУкраина
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