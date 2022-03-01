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В Сумах байкеры производят "ежи" против техники российских захватчиков

Ольга ГлущенкоВторник, 1 марта 2022, 03:02
В Сумах байкеры производят ежи против техники российских захватчиков
фото: Wind Riders в Facebook

В Сумах байкеры клуба "Wind Riders" производят "украинские ежи" для обороны города от российских захватчиков.

Источник: группа клуба в Facebook, Общественное

Детали: Такие "ежи" необходимы для противодействия технике российских военных.

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Грузовики, бензовозы, а также колесная бронированная техника, наезжая на такой "еж", гарантированно пробивает колеса и не может двигаться дальше.

В течение дня 28 февраля в клубе изготовили более 40 штук.

Темы: Сумывойна
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