В Сумах байкеры производят "ежи" против техники российских захватчиков

В Сумах байкеры клуба "Wind Riders" производят "украинские ежи" для обороны города от российских захватчиков.

Источник: группа клуба в Facebook, Общественное

Детали: Такие "ежи" необходимы для противодействия технике российских военных.

Грузовики, бензовозы, а также колесная бронированная техника, наезжая на такой "еж", гарантированно пробивает колеса и не может двигаться дальше.

В течение дня 28 февраля в клубе изготовили более 40 штук.