В Сумах байкеры производят "ежи" против техники российских захватчиков
Вторник, 1 марта 2022, 03:02
В Сумах байкеры клуба "Wind Riders" производят "украинские ежи" для обороны города от российских захватчиков.
Источник: группа клуба в Facebook, Общественное
Детали: Такие "ежи" необходимы для противодействия технике российских военных.
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Грузовики, бензовозы, а также колесная бронированная техника, наезжая на такой "еж", гарантированно пробивает колеса и не может двигаться дальше.
В течение дня 28 февраля в клубе изготовили более 40 штук.