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Национальная хоккейная лига разорвала отношения с бизнес-партнерами в РФ

Вторник, 1 марта 2022, 04:10
ФОТО: GETTY

Национальная хоккейная лига прекратила отношения с бизнес-партнерами в России, и в ближайшем будущем не будет там проводить никаких мероприятий.

Источник: НХЛ

Дословно: "С этого момента мы останавливаем отношения с бизнес-партнерами в России и ставим на паузу работу социальных сетей и сайта на русском языке. Кроме того, мы не рассматриваем Россию как место проведения мероприятий НХЛ в ближайшем будущем".

Детали: Отмечается, что НХЛ также озабочена благополучием игроков из России, выступающих в НХЛ от имени своих клубов, а не от России, поскольку "они и их семьи попали в невероятно сложную ситуацию".

Напомним: Ранее у президента РФ Владимира Путина забрали статус почетного президента в Международной федерации дзюдо, а российские клубы и сборные устранили со всех чемпионатов.

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Темы: спортРосcия
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