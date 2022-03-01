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Netflix отказался транслировать российские каналы

Анастасия КалатурВторник, 1 марта 2022, 04:39
Netflix отказался транслировать российские каналы
ФОТО: GETTY

Американский стриминговый сервис Netflix отказался транслировать российские  федеральные каналы.

Источник: Politico со ссылкой на представителя Netflix

Детали: По обязательствам в России с 1 марта Netflix должен транслировать 20 российских пропагандистских телеканалов, в частности "НТВ", "Первый канал", канал РПЦ "Спас" и т.д.

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Однако в Netflix заявили, что "учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис".

Напомним:

  • Netflix пришлось бы транслировать 20 российских федеральных телевизионных каналов, потому что в декабре российский Роскомнадзор добавил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, поскольку он доступен на российском рынке и количество его ежедневных пользователей достигает более 100 тысяч.
  • В России у Netflix около миллиона подписчиков.

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Темы: Росcия
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