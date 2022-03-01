Миллион людей подписали петицию с требованием остановить войну РФ с Украиной

По состоянию на утро 1 марта 1 066 895 человек подписали петицию с требованием остановить войну РФ с Украиной.

Источник: петиция на сайте change.org

Детали: Отмечается, что следующая цель - 1,5 млн подписей.

Реклама:

Предыстория: Петицию запустил правозащитник Лев Пономарев. В нем требуется немедленное прекращение огня со стороны Вооруженных сил России и их вывод с территории Украины. Всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти, считают военными преступниками.