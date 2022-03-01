Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Миллион людей подписали петицию с требованием остановить войну РФ с Украиной

Вторник, 1 марта 2022, 06:50

По состоянию на утро 1 марта 1 066 895 человек подписали петицию с требованием остановить войну РФ с Украиной.

Источник: петиция на сайте change.org

Детали: Отмечается, что следующая цель - 1,5 млн подписей.

Предыстория: Петицию запустил правозащитник Лев Пономарев. В нем требуется немедленное прекращение огня со стороны Вооруженных сил России и их вывод с территории Украины. Всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти, считают военными преступниками.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: войнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
война
NASA ищет возможности обойтись на МКС без России
У Путина забрали почетный черный пояс по тхэквондо
Роскомнадзор массово блокирует сайты, которые пишут о нападении России на Украину
Последние новости
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
17:56
Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК
17:52
Nvidia прекращает продажу всех продуктов в Россию
17:36
Зеленский утвердил состав делегации для участия в деле суда ООН о геноциде РФ
17:31
Ирпень вынужденно отключили от газоснабжения
17:27
Русские оккупанты стреляли по митингующим в Новой Каховке, 5 ранили – очевидцы
17:25
"Борются за свой народ против жестокой тирании": Стинг поддержал Украину
17:13
Кабмин определился, что делать с телами оккупантов
Все новости...