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Миллион людей подписали петицию с требованием остановить войну РФ с Украиной

Вторник, 1 марта 2022, 05:50
Миллион людей подписали петицию с требованием остановить войну РФ с Украиной
ФОТО: GETTY

По состоянию на утро 1 марта 1 066 895 человек подписали петицию с требованием остановить войну РФ с Украиной.

Источник: петиция на сайте change.org

Детали: Отмечается, что следующая цель - 1,5 млн подписей.

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Предыстория: Петицию запустил правозащитник Лев Пономарев. В нем требуется немедленное прекращение огня со стороны Вооруженных сил России и их вывод с территории Украины. Всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти, считают военными преступниками.

Темы: войнаРосcия
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