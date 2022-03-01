В Киевской области враг обстрелял реабилитационный центр Минветеранов

В поселке Бородянка Киевской области враг обстрелял реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины.

Источник: видеообращение министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной

Прямая речь: "Недавно был обстрелян реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Киевской области.

Это акт нарушения международного гуманитарного права, акт насилия, который будет наказан".

Что предшествовало: Танки из состава российских оккупационных войск при следовании через населенный пункт Бородянка, по приказу своих командиров, начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилье, а также отдельная группа танков открыла хаотический огонь по многоэтажкам.

Напомним: Недалеко от Киева снаряд попал в роддом частной сети "Адонис".