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Украинцы будут с интернетом и мобильной связью – Госспецсвязи

Вторник, 1 марта 2022, 08:15
Фото pixabay.com

Госспецсвязи контактирует с украинскими операторами мобильной связи, чтобы у украинцев был доступ к звонкам и интернету, врагу отключить украинский сигнал будет непросто.

Источник: МВД со ссылкой на Государственную службу спецсвязи и защиты информации

Дословно МВД: "Госспецсвязи на постоянном контакте с украинскими операторами мобильной связи и следит за тем, чтобы украинцы могли получить доступ к звонкам и интернету.

От аварий, действий диверсантов или повреждения оборудования вражеским огнем никто не застрахован.

Однако операторы вместе с представителями органов государственной власти обеспечивают оперативное восстановление поврежденной техники и восстановление доступа граждан к сети".

Детали: В Госспецсвязи также развеяли несколько фейков, распространяющихся в соцсетях:

  • о том, что российские оккупанты планируют заглушить украинскую мобильную связь и интернет и заменить его своим сигналом значительно большей мощности, к которому присоединятся телефоны украинских пользователей.

Госспецсвязи говорит, что враг может отключить украинскую связь на захваченных территориях, если отключит или разрушит базовые станции.

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А чтобы транслировать на украинскую территорию свой сигнал, ему нужен достаточно сильный передатчик, благодаря которому можно обеспечить покрытие сигналом на несколько десятков километров.

Но заменить сигнал украинских операторов по всей территории на вражеский сигнал невозможно. Кроме того, если телефон захочет присоединиться к вражеской сети, то сразу же поступит сообщение о роуминге.

Госспецсвязи также гарантирует, что плановых отключений украинцев от мобильной связи не будет.

  • наши военные не могут потерять связь из-за таких действий агрессора, поскольку они и руководство государства пользуются специальной защищенной связью гарантированной устойчивости. Их общение защищено, эти разговоры никто не прослушает благодаря криптографическому шифрованию и технической защите информации.

В то же время в МВД подчеркнули, что пока идет война, украинцам стоит позаботиться о резервных каналах коммуникации. Это может быть стационарный телефон, оптико-волоконное подключение к сети интернет и рация, если речь идет о поддержании контактов с соседями.

Темы: Украинавойнамобильная связьинтернет
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