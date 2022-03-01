В Киеве ночь прошла спокойно. Запретили продажу алкоголя
Вторник, 1 марта 2022, 08:37
Ночь на первое марта в Киеве прошла без больших боев, в городе запретили продажу алкоголя.
Источник: КГГА.
Дословно: "Ночь на 1 марта в столице и на подступах к городу прошла спокойно, произошло несколько столкновений бойцов терробороны с диверсантами.
Реклама:
Городские службы сейчас оборудуют защитные сооружения на въездах в столицу. Городская инфраструктура работает, подается свет, тепло и вода. Больницы работают в усиленном режиме и обеспечены всем необходимым".
Детали: С 1 марта в столице запрещена продажа алкоголя, его уберут со всех полочек в магазинах.
ВИДЕО ДНЯ