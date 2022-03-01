В Киеве ночь прошла спокойно. Запретили продажу алкоголя

Ночь на первое марта в Киеве прошла без больших боев, в городе запретили продажу алкоголя.

Источник: КГГА.

Дословно: "Ночь на 1 марта в столице и на подступах к городу прошла спокойно, произошло несколько столкновений бойцов терробороны с диверсантами.

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Городские службы сейчас оборудуют защитные сооружения на въездах в столицу. Городская инфраструктура работает, подается свет, тепло и вода. Больницы работают в усиленном режиме и обеспечены всем необходимым".

Детали: С 1 марта в столице запрещена продажа алкоголя, его уберут со всех полочек в магазинах.