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В стране война: мэр Черкасс призвал готовиться к обороне

Мазуренко Алена Вторник, 1 марта 2022, 10:42

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал горожан готовиться к обороне города, потому что в стране война.

Источник: видеообращение Бондаренко

Прямая речь: "Сегодня (1 марта) мною будет подписано распоряжение о запрещении продажи алкоголя в магазинах. Это для безопасности. Ситуация контролируемая.

Главное на сегодняшний день - это безопасность граждан и готовиться к обороне города. Как бы это ни звучало, мы должны готовиться ко всем событиям, потому что в стране война".

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Темы: ЧеркассывойнаУкраинаРосcия
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