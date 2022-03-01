В стране война: мэр Черкасс призвал готовиться к обороне
Вторник, 1 марта 2022, 10:42
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал горожан готовиться к обороне города, потому что в стране война.
Источник: видеообращение Бондаренко
Прямая речь: "Сегодня (1 марта) мною будет подписано распоряжение о запрещении продажи алкоголя в магазинах. Это для безопасности. Ситуация контролируемая.
Главное на сегодняшний день - это безопасность граждан и готовиться к обороне города. Как бы это ни звучало, мы должны готовиться ко всем событиям, потому что в стране война".
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