В стране война: мэр Черкасс призвал готовиться к обороне

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал горожан готовиться к обороне города, потому что в стране война.

Источник: видеообращение Бондаренко

Прямая речь: "Сегодня (1 марта) мною будет подписано распоряжение о запрещении продажи алкоголя в магазинах. Это для безопасности. Ситуация контролируемая.

Главное на сегодняшний день - это безопасность граждан и готовиться к обороне города. Как бы это ни звучало, мы должны готовиться ко всем событиям, потому что в стране война".