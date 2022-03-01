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Город во Франции украсил свою статую Свободы украинским флагом

"Европейская правда"Вторник, 1 марта 2022, 11:04
фото - FB-страница мэра Эрика Штрауманна

Город Кольмар на востоке Франции украсил копию нью-йоркской статуи Свободы украинским флагом, чтобы выразить солидарность с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Info.

Флаг вывесили на статуе, стоящей на въезде в город, по инициативе мэрии 28 февраля.

Мэр Эрик Штрауманн опубликовал фото на своей странице.

Копия американской статуи в Кольмаре имеет высоту 12 метров, ее установили в 2004 году.

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Темы: войнаФранция
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