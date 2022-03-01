Город во Франции украсил свою статую Свободы украинским флагом
Вторник, 1 марта 2022, 10:04
Город Кольмар на востоке Франции украсил копию нью-йоркской статуи Свободы украинским флагом, чтобы выразить солидарность с Украиной.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Info.
Флаг вывесили на статуе, стоящей на въезде в город, по инициативе мэрии 28 февраля.
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Мэр Эрик Штрауманн опубликовал фото на своей странице.
Копия американской статуи в Кольмаре имеет высоту 12 метров, ее установили в 2004 году.