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Город во Франции украсил свою статую Свободы украинским флагом

"Европейская правда"Вторник, 1 марта 2022, 10:04
Город во Франции украсил свою статую Свободы украинским флагом
фото - FB-страница мэра Эрика Штрауманна

Город Кольмар на востоке Франции украсил копию нью-йоркской статуи Свободы украинским флагом, чтобы выразить солидарность с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Info.

Флаг вывесили на статуе, стоящей на въезде в город, по инициативе мэрии 28 февраля.

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Мэр Эрик Штрауманн опубликовал фото на своей странице.

Копия американской статуи в Кольмаре имеет высоту 12 метров, ее установили в 2004 году.

Темы: войнаФранция
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