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Загнанные в тупик кремлевские крысы становятся особенно опасными – Данилов

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 12:10

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что россияне загнаны в тупик, поэтому их атаки на Украину становятся особенно опасными.

Источник: Данилов в Facebook

Дословно: "То, что военные преступники в Москве планировали завершить за один-два дня как молниеносную карательную акцию, с треском провалилось. Это стало понятно всему миру, и начинают понемногу понимать в самой России.

Именно поэтому загнанные в тупик кремлевские крысы становятся особенно опасными, переходя границу и отбрасывая любые правовые, моральные, юридические ограничения в правилах ведения войны".

Детали: По словам Данилова, понимая, что впереди всего российского военно-политического руководства РФ только перспективы Гаагского трибунала, они идут ва-банк.

"Только этим можно объяснить варварский обстрел Градами полуторамиллионного города Харькова. Разрушение исторической жемчужины Европы – города Чернигов, обстрелы Бучи, Ирпеня, Гостомеля и еще десятков украинских городов и сел. Город Волноваха находится на грани гуманитарной катастрофы", – констатировал он.

По словам Данилова, сейчас враг находится на грани истощения, в то время как украинские силы сопротивления становятся только сильнее с каждым днем.

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"Россия – страна-террорист, осталась в вопиющем одиночестве, без союзников, без чести и достоинства", - подчеркнул он.

Темы: ДаниловвойнаРосcия
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