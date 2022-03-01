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Федоров просит Youtube-блогеров запустить трансляцию для россиян

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 14:18
МИХАИЛ ФЕДОРОВ, ФОТО С ЕГО TELEGRAM

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призывает украинских Youtube-блогеров запустить круглосуточную трансляцию для граждан РФ.

Источник: Федоров в Telegram

Дословно: "Я обращаюсь ко всем украинским Youtube-блогерам. Объединяйтесь и запускайте 24/7 трансляцию на русском языке для граждан РФ.

Мы сделаем все, чтобы она была в ТОПе. Мы поможем с контентом!".

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Темы: ФедоровинтернетРосcия
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