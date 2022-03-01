Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В правительстве Франции пообещали России "тотальную экономическую войну"

"Европейская правда"Вторник, 1 марта 2022, 14:25
pixabay

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция настроена вести "тотальную экономическую и финансовую войну" против России, пока Путин не перестанет реализовывать свои намерения по Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире France Info.

По его словам, санкции будут применяться до тех пор, пока Путин "не сменит лучшие свои намерения в отношении Украины".

"Эти санкции очень эффективны. Мы будем вести тотальную экономическую и финансовую войну против России и обваливать их экономику. Мы целимся в "сердце" системы - Владимира Путина, олигархов, но и всю российскую экономику, и последствия этого ощутят также обычные россияне", – сказал он.

Министр отметил, что санкции должны быть быстрыми и ощутимыми, и первые результаты уже можно видеть.

Он добавил, что ЕС не хочет оставлять никакой двусмысленности по поводу того, насколько решительно настроен в вопросе санкций.

Ле Мер заверил также, что ни одному близкому к российской верхушке олигарху не удастся избежать санкций.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Это наше послание всем авторитарным режимам, желающим поставить под вопрос эффективность и политический вес демократии", - заявил Брюно Ле Мэр.

Министр добавил, что после того, как Путин по собственному выбору начал войну, в Европе осознали необходимость наращивать собственный оборонный потенциал.

Темы: ФранцияРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
Франция
Город во Франции украсил свою статую Свободы украинским флагом
Франция эвакуирует посольство из Киева - угрозы значительные
Макрон провел телефонные разговоры с Зеленским и Путиным
Последние новости
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
17:56
Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК
17:52
Nvidia прекращает продажу всех продуктов в Россию
17:36
Зеленский утвердил состав делегации для участия в деле суда ООН о геноциде РФ
Все новости...