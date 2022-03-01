Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В правительстве Франции пообещали России "тотальную экономическую войну"

"Европейская правда"Вторник, 1 марта 2022, 13:25
В правительстве Франции пообещали России тотальную экономическую войну
pixabay

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция настроена вести "тотальную экономическую и финансовую войну" против России, пока Путин не перестанет реализовывать свои намерения по Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире France Info.

По его словам, санкции будут применяться до тех пор, пока Путин "не сменит лучшие свои намерения в отношении Украины".

Реклама:

"Эти санкции очень эффективны. Мы будем вести тотальную экономическую и финансовую войну против России и обваливать их экономику. Мы целимся в "сердце" системы - Владимира Путина, олигархов, но и всю российскую экономику, и последствия этого ощутят также обычные россияне", – сказал он.

Министр отметил, что санкции должны быть быстрыми и ощутимыми, и первые результаты уже можно видеть.

Он добавил, что ЕС не хочет оставлять никакой двусмысленности по поводу того, насколько решительно настроен в вопросе санкций.

ВИДЕО ДНЯ

Ле Мер заверил также, что ни одному близкому к российской верхушке олигарху не удастся избежать санкций.

"Это наше послание всем авторитарным режимам, желающим поставить под вопрос эффективность и политический вес демократии", - заявил Брюно Ле Мэр.

Министр добавил, что после того, как Путин по собственному выбору начал войну, в Европе осознали необходимость наращивать собственный оборонный потенциал.

Темы: ФранцияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Франция
Во Франции запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело
Париж первым из европейских столиц запретит прокат электросамокатов
На День Независимости Кличко открыл сквер в Париже
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: