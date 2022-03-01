Чернигов обстреляли из "Градов" - ОГА

Российские войска обстреляли из "Градов" микрорайон Масаны и проспект Мира в окрестностях Чернигова.

Источник: Черниговская ОГА, глава ОГА Вячеслав Чаус

Дословно ОГА: "Около часа назад оккупанты из "Градов" обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из Чернигова в направлении Репок".

Детали: В ОГА добавили, что там работают спасатели и попросили не мешать их работе и не трогать снаряды.

Вместе с тем, глава ОГА Вячеслав Чаус заявил, что все выезды из Чернигова заминированы.

Дословно Чаус: "Все выезды из города заминированы. "Заминированы" – это значит, что там мины, и можно на них подорваться. Чернигов готов к обороне. Не подвергайте себя и своих близких опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия".