Чернигов обстреляли из "Градов" - ОГА
Вторник, 1 марта 2022, 15:18
Российские войска обстреляли из "Градов" микрорайон Масаны и проспект Мира в окрестностях Чернигова.
Источник: Черниговская ОГА, глава ОГА Вячеслав Чаус
Дословно ОГА: "Около часа назад оккупанты из "Градов" обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из Чернигова в направлении Репок".
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Детали: В ОГА добавили, что там работают спасатели и попросили не мешать их работе и не трогать снаряды.
Вместе с тем, глава ОГА Вячеслав Чаус заявил, что все выезды из Чернигова заминированы.
Дословно Чаус: "Все выезды из города заминированы. "Заминированы" – это значит, что там мины, и можно на них подорваться. Чернигов готов к обороне. Не подвергайте себя и своих близких опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия".
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