Как вести себя с диверсантами. СБУ публикует инструкцию
Вторник, 1 марта 2022, 16:52
Служба безопасности опубликовала инструкции о том, как нужно себя вести при встрече с вражескими диверсантами.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: В частности, оккупанты имеют характерный акцент и плохо ориентируются на местности, фотографируют и снимают видео, ставят метки или просят телефон, чтобы совершить звонок.
Украинцам рекомендуют фиксировать приметы врага, не показывать им дорогу или документы, а также сообщать правоохранителям или терробороне о диверсантах.
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