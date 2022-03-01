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Как вести себя с диверсантами. СБУ публикует инструкцию

Мазуренко Алена Вторник, 1 марта 2022, 16:52
фото: Генштаб

Служба безопасности опубликовала инструкции о том, как нужно себя вести при встрече с вражескими диверсантами.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В частности, оккупанты имеют характерный акцент и плохо ориентируются на местности, фотографируют и снимают видео, ставят метки или просят телефон, чтобы совершить звонок.

Украинцам рекомендуют фиксировать приметы врага, не показывать им дорогу или документы, а также сообщать правоохранителям или терробороне о диверсантах.

 

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Темы: СБУвойнаРосcияУкраина
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