Как вести себя с диверсантами. СБУ публикует инструкцию

Служба безопасности опубликовала инструкции о том, как нужно себя вести при встрече с вражескими диверсантами.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В частности, оккупанты имеют характерный акцент и плохо ориентируются на местности, фотографируют и снимают видео, ставят метки или просят телефон, чтобы совершить звонок.

Украинцам рекомендуют фиксировать приметы врага, не показывать им дорогу или документы, а также сообщать правоохранителям или терробороне о диверсантах.